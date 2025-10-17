Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.10.2025 | 19:27

Íslendingaliðið á toppinn

Jóhannes Karl Guðjónsson er þjálfari AB.
Jóhannes Karl Guðjónsson er þjálfari AB. Ljósmynd/AB

AB Gladsaxe, sem Jóhannes Karl Guðjónsson þjálfar, tyllti sér á topp dönsku C-deildarinnar í knattspyrnu karla með sterkum útisigri á Næstved, 2:1, í toppslag í kvöld.

AB er í efsta sæti með 27 stig, einu stigi fyrir ofan Roskilde í öðru sæti og fimm fyrir ofan Næstved í þriðja sæti.

Adam Ingi Benediktsson varði mark AB í leiknum og Ægir Jarl Jónasson kom inn á sem varamaður í síðari hálfleik.

Gengi AB hefur verið afar gott að undanöfrnu en liðið hefur unnið fimm deildarleiki í röð og sjö af síðustu átta leikjum í deildinni.

mbl.is
Fleira áhugavert
Samkeppniseftirlitið ósátt við orð bankamanna Sérkennilegt samtal fyrir herlausa þjóð Allar legudeildir spítalans yfirfullar Hver mistök geta haft banvænar afleiðingar
Fleira áhugavert
Vörugjald af nýjum rafmagnsbílum fellt niður Skipakomur þurrkist út sums staðar „Þá er eitthvað hræðilega mikið að“ „Það er ekki útséð með framtíð PCC á Bakka“