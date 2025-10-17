Íslendingaliðið á toppinn

AB Gladsaxe, sem Jóhannes Karl Guðjónsson þjálfar, tyllti sér á topp dönsku C-deildarinnar í knattspyrnu karla með sterkum útisigri á Næstved, 2:1, í toppslag í kvöld.
AB er í efsta sæti með 27 stig, einu stigi fyrir ofan Roskilde í öðru sæti og fimm fyrir ofan Næstved í þriðja sæti.
Adam Ingi Benediktsson varði mark AB í leiknum og Ægir Jarl Jónasson kom inn á sem varamaður í síðari hálfleik.
Gengi AB hefur verið afar gott að undanöfrnu en liðið hefur unnið fimm deildarleiki í röð og sjö af síðustu átta leikjum í deildinni.