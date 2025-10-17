Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.10.2025 | 19:27 | Uppfært 22:49

Íslendingaliðið á toppinn

Jóhannes Karl Guðjónsson er þjálfari AB.
Jóhannes Karl Guðjónsson er þjálfari AB. Ljósmynd/AB

AB Gladsaxe, sem Jóhannes Karl Guðjónsson þjálfar, tyllti sér á topp dönsku C-deildarinnar í knattspyrnu karla með sterkum útisigri á Næstved, 2:1, í toppslag í kvöld.

AB er í efsta sæti með 27 stig, einu stigi fyrir ofan Roskilde í öðru sæti og fimm fyrir ofan Næstved í þriðja sæti.

Adam Ingi Benediktsson varði mark AB í leiknum og Ægir Jarl Jónasson kom inn á sem varamaður á 78. mínútu.

Gengi AB hefur verið afar gott að undanöfrnu en liðið hefur unnið fimm deildarleiki í röð og sjö af síðustu átta leikjum í deildinni.

