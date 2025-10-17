Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.10.2025 | 19:06

Lagði upp í fyrsta leik fyrir stórveldið

Viktor Bjarki Daðason nýtti sitt fyrsta tækifæri hjá FC Köbenhavn …
Viktor Bjarki Daðason nýtti sitt fyrsta tækifæri hjá FC Köbenhavn vel. Ljósmynd/FC Köbenhavn

Viktor Bjarki Daðason, 17 ára sóknarmaður, lék sinn fyrsta leik fyrir stórveldið FC Köbenhavn og lagði upp mark liðsins í 3:1-tapi fyrir Silkeborg í dönsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld.

Viktor Bjarki hefur verið á varamannabekknum í nokkrum leikjum í deild og bikar á yfirstandandi tímabili en fékk loks sitt fyrsta tækifæri í kvöld.

Staðan var 3:0 í leikhléi, Silkeborg í vil, og gerði knattspyrnustjórinn Jacob Neestrup af þeim sökum þrjár breytingar í hálfleik hjá Kaupmannahafnarliðinu.

Viktor Bjarki var einn af þeim kom inn á í hálfleik og hann lagði upp mark Köbenhavn fyrir nafna sinn frá Svíþjóð, Viktor Claesson, eftir klukkutíma leik.

Rúnar Alex Rúnarsson var varamarkvörður Köbenhavn í leiknum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Skipakomur þurrkist út sums staðar Frumvarpið gæti leitt til hagkvæmari húsnæðislána Vörugjald af nýjum rafmagnsbílum fellt niður „Það er ekki útséð með framtíð PCC á Bakka“
Fleira áhugavert
Sérkennilegt samtal fyrir herlausa þjóð Vörugjald af nýjum rafmagnsbílum fellt niður „Ýmsir íhlutir sem hægt er að nota sem vopn“ Sýn sendir afkomuviðvörun og pillu til stjórnvalda