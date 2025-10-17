Lagði upp í fyrsta leik fyrir stórveldið

Viktor Bjarki Daðason, 17 ára sóknarmaður, lék sinn fyrsta leik fyrir stórveldið FC Köbenhavn og lagði upp mark liðsins í 3:1-tapi fyrir Silkeborg í dönsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld.
Viktor Bjarki hefur verið á varamannabekknum í nokkrum leikjum í deild og bikar á yfirstandandi tímabili en fékk loks sitt fyrsta tækifæri í kvöld.
Staðan var 3:0 í leikhléi, Silkeborg í vil, og gerði knattspyrnustjórinn Jacob Neestrup af þeim sökum þrjár breytingar í hálfleik hjá Kaupmannahafnarliðinu.
Viktor Bjarki var einn af þeim kom inn á í hálfleik og hann lagði upp mark Köbenhavn fyrir nafna sinn frá Svíþjóð, Viktor Claesson, eftir klukkutíma leik.
Rúnar Alex Rúnarsson var varamarkvörður Köbenhavn í leiknum.