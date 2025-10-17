Svíar að ráða landsliðsþjálfara

Graham Potter verður næsti landsliðsþjálfari karlaliðs Svíþjóðar í fótbolta.
Það er sænski miðillinn Fotbollskanalen sem greinir frá þessu en Potter, sem er fimmtugur, stýrði síðast West Ham í ensku úrvalsdeildinni.
Svíar eru í leit að landsliðsþjálfari eftir að hann Dananum Jon Dahl Tomasson var sagt upp störfum á dögunum.
Svíaar er í þröngri stöðu í neðsta sæti B-riðils undankeppni HM 2026 með eitt stig og eiga afar veika von um um að tryggja sér annað sæti riðilsins og þar með umspilssæti þegar tveimur umferðum er ólokið.