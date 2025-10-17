Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.10.2025 | 14:14

Svíar að ráða landsliðsþjálfara

Graham Potter.
Graham Potter. AFP/Paul Ellis

Graham Potter verður næsti landsliðsþjálfari karlaliðs Svíþjóðar í fótbolta.

Það er sænski miðillinn Fotbollskanalen sem greinir frá þessu en Potter, sem er fimmtugur, stýrði síðast West Ham í ensku úrvalsdeildinni.

Englendingurinn að taka við sænska landsliðinu?
Frétt af mbl.is

Englendingurinn að taka við sænska landsliðinu?

Svíar eru í leit að landsliðsþjálfari eftir að hann Dananum Jon Dahl Tomasson var sagt upp störfum á dögunum.

Svíaar er í þröngri stöðu í neðsta sæti B-riðils undankeppni HM 2026 með eitt stig og eiga afar veika von um um að tryggja sér annað sæti riðilsins og þar með umspilssæti þegar tveimur umferðum er ólokið.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vonandi enginn íslenskur her á minni lífstíð Sýn sendir afkomuviðvörun og pillu til stjórnvalda Þorgerður komst við í ræðustól „Þá er eitthvað hræðilega mikið að“
Fleira áhugavert
Hörð orðaskipti þegar frumvarpið var samþykkt Vonandi enginn íslenskur her á minni lífstíð „Það er ekki útséð með framtíð PCC á Bakka“ Staðan þung á Landspítalanum