Voru ekki tilbúin í óvissuna með nýfætt barn

Gunnar Egill Daníelsson
Það vakti nokkra athygli þegar knattspyrnumaðurinn Hólmbert Aron Friðjónsson samdi við Gwangju FC, sem leikur í efstu deild Suður-Kóreu, í sumar og varð þar með fyrsti Íslendingurinn til að spila í landinu.
„Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Þetta er náttúrlega nýtt fyrir mér og mér fannst þetta spennandi kostur þegar hann kom á borðið. Allt er búið að vera frábært fyrir utan kannski að ég er búinn að eiga í erfiðleikum með veðrið hérna,“ sagði Hólmbert í samtali við Morgunblaðið.
„Það er mikill hiti og við erum á æfingum seinnipartinn, út af því að það er svo mikill hiti. Þegar ég kom fyrst voru 36-37 gráður og rakastig upp á 90 prósent þannig að það var helvíti þungt.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.