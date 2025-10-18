Davíð á skotskónum í stórsigri

Davíð Snær Jóhannsson var á skotskónum í stórsigri Aalesund gegn Mjöndalen, 6:0, á útivelli í 26. umferð norsku B-deildinni í knattspyrnu í dag.
Aalesund er í 4. sæti deildarinnar með 44 stig og í góðum möguleika á að koma sér upp um deild.
Davíð byrjaði leikinn á varamannabekk Aalesund og kom inn á eftir 68. mínútur í stöðunni 3:0.
Davíð hafði ekki verið lengi inn á þegar hann skoraði fjórða mark Aalesund og gerði endanlega út um leikinn.
Aalesund bætti síðan við tveimur mörkum rétt undir lok leiksins og 6:0 stórsigur niðurstaðan.
Davíð hefur nú skorað fimm mörk í 25 leikjum á þessari leiktíð með Aalesund.