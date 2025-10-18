Hjólhestaspyrna, rautt spjald og sigurmark í blálokin

Barcelona fór með nauman sigur af hólmi gegn Girona, 2:1, í 9. umferð efstu deildar Spánar í knattspyrnu í dag.
Barcelona er því eins og er í fyrsta sæti deildarinnar með 22 stig en Real Madrid getur komið sér fram fyrir þá er þeir hvítklæddu mæta Getafe á morgun.
Það tók Barcelona ekki langan tíma að skora fyrsta mark leiksins en það kom á 13. mínútu eftir að Pedri lék feikilega vel fram hjá varnarmönnum Girona og kom boltanum í netið, 1:0.
Jöfnunarmarkið kom svo á 20. mínútu og var það svo sannarlega af dýrari kantinum. Girona fékk hornspyrnu og barst boltinn til Witsel sem ákvað að taka hjólhestaspyrnu sem söng í netinu, 1:1.
Á fyrstu mínútu uppbótartíma fékk Hansi Flick, knattspyrnustjóri Barcelona, gult spjald eftir mikinn kjaft á hliðarlínunni. Ekki stoppaði það Flick og hélt hann því áfram að kvarta og fékk því rautt spjald og var Barcelona því stjóralaust síðustu mínúturnar.
Ekki truflaði það Barcelona því Ronald Araujo skoraði sigurmark leiksins á þriðju mínútu uppbótartíma og naumur sigur Barcelona niðurstaðan.