Katla hetja Fiorentina gegn AC Milan

Katla Tryggvadóttir, landsliðskonan unga hjá Fiorentina, var hetja ítalska liðsins þegar það vann ótrúlegan sigur á AC Milan, 4:3, í ítölsku A-deildinni í knattspyrnu í dag.
Katla kom inn á sem varamaður hjá Fiorentina á 63. mínútu en skömmu síðar komst AC Milan yfir, 3:2.
Allt stefndi í sigur Mílanóliðsins þar til sænska landsliðskonan Madelen Janogy jafnaði metin í 3:3 fyrir Fiorentina á fjórðu mínútu uppbótartímans.
Þá tók Katla til sinna ráða og skoraði sigurmarkið, 4:3, á sjöundu mínútu uppbótartímans.
Þetta er fyrsta mark hennar í ítölsku A-deildinni, í öðrum leik sínum, en hún kom til Fiorentina frá Kristianstad í Svíþjóð í sumar.
Fiorentina er komið með fjögur stig eftir þrjá leiki og er í fimmta sæti af tíu liðum deildarinnar.