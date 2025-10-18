Íþróttir | Fótbolti | mbl | 18.10.2025 | 15:14

Katla hetja Fiorentina gegn AC Milan

Katla Tryggvadóttir skoraði sigurmarkið.
Katla Tryggvadóttir, landsliðskonan unga hjá Fiorentina, var hetja ítalska liðsins þegar það vann ótrúlegan sigur á AC Milan, 4:3, í ítölsku A-deildinni í knattspyrnu í dag.

Katla kom inn á sem varamaður hjá Fiorentina á 63. mínútu en skömmu síðar komst AC Milan yfir, 3:2.

Allt stefndi í sigur Mílanóliðsins þar til sænska landsliðskonan Madelen Janogy jafnaði metin í 3:3 fyrir Fiorentina á fjórðu mínútu uppbótartímans.

Þá tók Katla til sinna ráða og skoraði sigurmarkið, 4:3, á sjöundu mínútu uppbótartímans.

Þetta er fyrsta mark hennar í ítölsku A-deildinni, í öðrum leik sínum, en hún kom til Fiorentina frá Kristianstad í Svíþjóð í sumar.

Fiorentina er komið með fjögur stig eftir þrjá leiki og er í fimmta sæti af tíu liðum deildarinnar.

