Mótmæltu ákvörðun deildarinnar

Leikmenn Real Oviedo og Espanyol hreyfðu sig ekki fyrstu 15 sekúndurnar í leik liðanna í efstu deild Spánar í fótbolta í gærkvöldi.
Voru þeir með gjörningnum að mótmæla ákvörðun spænsku deildarinnar að spila leik Barcelona og Villarreal til Bandaríkjanna 20. desember næstkomandi.
Leikmannasamtök Spánar hafa mótmælt ákvörðuninni og segja hana hafa verið tekna án þeirra vitundar.
„Ég er ekki ánægður og leikmennirnir mínir ekki heldur en deildin ákvað þetta,“ sagði Hansi Flick stjóri Barcelona á blaðamannafundi eftir að ákvörðunin var kynnt fyrr í mánuðinum.