Ronaldo skrefi nær 1000 mörkum.

Cristiano Ronaldo og félagar hans í Al-Nassr áttu stórleik gegn Al Fateh, 5:1, í 5. umferð efstu deildar Sadí-Arabíu í knattspyrnu í dag.
Al-Nassr er nú með fullt hús stiga eftir fimm leiki og því í efsta sæti deildarinnar.
Joao Félix skoraði fyrsta mark leiksins eftir 13 mínútur og var staðan því 1:0 í hálfleik, Al Nassr í vil.
Á 54. mínútu jafnaði Sofiane Bendebka metin en aðeins fimm mínútum seinna fékk Al-Nassr vítaspyrnu.
Það var auðvitað Ronaldo sem steig á punktinn, en hann lét verja frá sér og staðan því enn jöfn.
Ronaldo hefur mikið talað um það að hann vilji ná 1000 mörkum áður en hann leggur skóna á hilluna og var þetta mark númer 949.
En aðeins nokkrum sekúndum seinna fékk Ronaldo boltann fyrir utan teig og þrumaði honum í samskeytin og bætti upp fyrir mistök sín.
Joao Felix bætti síðan við tveimur mörkum og fullkomnaði þrennu sína og Kingsley Coman skoraði eitt og öruggur sigur Al Nassr var niðurstaðan.