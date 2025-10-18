Íþróttir | Fótbolti | mbl | 18.10.2025 | 22:00

Ronaldo skrefi nær 1000 mörkum.

Ronaldo skoraði sitt 949. mark í dag.
Ronaldo skoraði sitt 949. mark í dag. AFP/Fayez Nureldine

Cristiano Ronaldo og félagar hans í Al-Nassr áttu stórleik gegn Al Fateh, 5:1, í 5. umferð efstu deildar Sadí-Arabíu í knattspyrnu í dag.

Al-Nassr er nú með fullt hús stiga eftir fimm leiki og því í efsta sæti deildarinnar.

Joao Félix skoraði fyrsta mark leiksins eftir 13 mínútur og var staðan því 1:0 í hálfleik, Al Nassr í vil.

Á 54. mínútu jafnaði Sofiane Bendebka metin en aðeins fimm mínútum seinna fékk Al-Nassr vítaspyrnu.

Það var auðvitað Ronaldo sem steig á punktinn, en hann lét verja frá sér og staðan því enn jöfn.

Ronaldo hefur mikið talað um það að hann vilji ná 1000 mörkum áður en hann leggur skóna á hilluna og var þetta mark númer 949.

En aðeins nokkrum sekúndum seinna fékk Ronaldo boltann fyrir utan teig og þrumaði honum í samskeytin og bætti upp fyrir mistök sín.

Joao Felix bætti síðan við tveimur mörkum og fullkomnaði þrennu sína og Kingsley Coman skoraði eitt og öruggur sigur Al Nassr var niðurstaðan.

 

mbl.is
