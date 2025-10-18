Íþróttir | Fótbolti | mbl | 18.10.2025 | 20:30

Sterkur sigur gegn erkifjendunum

Michael Olise skoraði annað mark Bayern í dag.
Michael Olise skoraði annað mark Bayern í dag. AFP/Alexandra Beier

Bayern München hafði betur gegn erkifjendum sínum Dortmund, 2:1, í 7. umferð efstu deildar Þýskalands í knattspyrnu í dag.

Bayern er nú í efsta sæti deildarinnar með 21 stig eftir sjö sigra í jafnmörgum leikjum á meðan Dortmund situr í 4. sæti deildarinnar með 14 stig.

Bayern voru töluvert öflugri í fyrri hálfleik og það var markahrókurinn Harry Kane sem skoraði fyrsta mark leiksins.

Það gerði hann á 22. mínútu leiksins þegar boltinn kom til hans eftir hornspyrnu og hann kom boltanum í netið af stuttu færi, 1:0.

Michael Olise tvöfaldaði forystu Bayern á 78. mínútu eftir að Dortmund náði að bjarga á línu, en Olise var klár og potaði boltanum í netið af stuttu færi.

Julian Brandt minnkaði svo muninn á 84. mínútu eftir fyrirgjöf frá Julian Ryerson en það dugði ekki til og Bayern fagnar sjöunda sigrinum á leiktíðinni.



