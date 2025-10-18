Tvö mörk í sigri Íslendingaliðsins

Eggert Aron Guðmundsson var heldur betur hetjan í 4:1-sigri Brann gegn Haugesund í 25. umferð norsku A-deildarinnar í knattspyrnu í dag.
Eggert var í byrjunarliði Freys Alexanderssonar og lærisveina hans og skoraði tvö mikilvæg mörk.
Brann er því í 3. sæti deildarinnar með 49 stig.
Bard Finne kom Brann yfir í fyrri hálfleik og var staðan í hálfleik því 1:0, Brann í vil.
Egget bætti svo við öðru marki Brann á 47. mínútu þegar hann kom boltanum í netið af stuttu færi.
Bard Finne bætti við öðru marki sínu áður en Eggert gerði alveg út um leikinn á 71. mínútu þegar og gulltryggði Brann sigurinn.
Haugesund minnkaði hins vegar muninn á 84. mínútu þegar Sory Diarra skoraði rétt fyrir utan teig.
Sævar Atli Magnússon var ekki með Brann í dag þar sem hann meiddist í leik Íslands gegn Frakklandi fyrr í vikunni.
Eggert er aðeins 21 árs gamall og hefur skorað fimm mörk og lagt upp fimm á þessari leiktíð.