Íþróttir | Fótbolti | mbl | 18.10.2025 | 19:00

Tvö mörk í sigri Íslendingaliðsins

Eggert Aron Guðmundsson átti fábæran leik gegn Haugesund í dag.
Eggert Aron Guðmundsson átti fábæran leik gegn Haugesund í dag. mbl.is/Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Eggert Aron Guðmundsson var heldur betur hetjan í 4:1-sigri Brann gegn Haugesund í 25. umferð norsku A-deildarinnar í knattspyrnu í dag.

Eggert var í byrjunarliði Freys Alexanderssonar og lærisveina hans og skoraði tvö mikilvæg mörk.

Brann er því í 3. sæti deildarinnar með 49 stig.

Bard Finne kom Brann yfir í fyrri hálfleik og var staðan í hálfleik því 1:0, Brann í vil.

Egget bætti svo við öðru marki Brann á 47. mínútu þegar hann kom boltanum í netið af stuttu færi.

Bard Finne bætti við öðru marki sínu áður en Eggert gerði alveg út um leikinn á 71. mínútu þegar og gulltryggði Brann sigurinn.

Haugesund minnkaði hins vegar muninn á 84. mínútu þegar Sory Diarra skoraði rétt fyrir utan teig.

Sævar Atli Magnússon var ekki með Brann í dag þar sem hann meiddist í leik Íslands gegn Frakklandi fyrr í vikunni.

Eggert er aðeins 21 árs gamall og hefur skorað fimm mörk og lagt upp fimm á þessari leiktíð.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Þetta myndum við aldrei líða hér“ Óánægja með framgöngu borgarinnar Það er að teiknast upp mjög dökk mynd Ráðuneytinu heimilt að veita Ásthildi upplýsingar
Fleira áhugavert
Íslendingur tapaði yfir 50 milljónum í netsvikum Lilja Rannveig nýr ritari „Risastór ógn á innlendum markaði“ „Þetta myndum við aldrei líða hér“