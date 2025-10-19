Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.10.2025 | 21:40

Albert og félagar í fallsæti

Fiorentina er nú í 18. sæti ítölsku A-deildarinnar.
Fiorentina er nú í 18. sæti ítölsku A-deildarinnar. AFP/Stefano Rellandini

Albert Guðmundsson og félagar hans í Fiorentina máttu þola tap gegn AC Milan, 2:1, í 7. umferð ítölsku A-deildarinnar í knattspyrnu í kvöld.

AC Milan kom sér í efsta sæti deildarinnar með þessum sigri á meðan Fiorentina er í fallsæti með aðeins þrjú stig eftir sjö leiki, þar sem liðið hefur gert þrjú jafntefli og tapað fjórum leikjum.

Albert byrjaði á varamannabekk Fiorentina í kvöld en kom til sögu á 55. mínútu, í stöðunni 1:1. Robin Gosens hafði komið Fiorentina yfir áður en Rafael Leao jafnaði metin stuttu seinna.

Sigurmark leiksins kom svo á 86. mínútu þegar Milan fékk vítaspyrnu. Var það Leao sem steig á punktinn og skoraði annað mark sitt og tryggði Milan sigurinn.

Næsti leikur Fiorentina í deildinni er gegn Bologna á sunnudaginn næstkomandi.

mbl.is
Fleira áhugavert
Sigurður Ingi býður sig ekki aftur fram „Ég er enn að jafna mig“ Bruni á Matkránni í Hveragerði Alltaf erfitt að stíga út úr norminu
Fleira áhugavert
Hafa heimildir fyrir yfirvofandi árás Hamas Bruni á Matkránni í Hveragerði Slæmar hugmyndir brugguðust í faraldrinum Lögregla varar við aðstæðum á heiðinni