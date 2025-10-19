Albert og félagar í fallsæti

Albert Guðmundsson og félagar hans í Fiorentina máttu þola tap gegn AC Milan, 2:1, í 7. umferð ítölsku A-deildarinnar í knattspyrnu í kvöld.
AC Milan kom sér í efsta sæti deildarinnar með þessum sigri á meðan Fiorentina er í fallsæti með aðeins þrjú stig eftir sjö leiki, þar sem liðið hefur gert þrjú jafntefli og tapað fjórum leikjum.
Albert byrjaði á varamannabekk Fiorentina í kvöld en kom til sögu á 55. mínútu, í stöðunni 1:1. Robin Gosens hafði komið Fiorentina yfir áður en Rafael Leao jafnaði metin stuttu seinna.
Sigurmark leiksins kom svo á 86. mínútu þegar Milan fékk vítaspyrnu. Var það Leao sem steig á punktinn og skoraði annað mark sitt og tryggði Milan sigurinn.
Næsti leikur Fiorentina í deildinni er gegn Bologna á sunnudaginn næstkomandi.