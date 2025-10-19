Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.10.2025 | 20:43 | Uppfært 22:08

Hákon skoraði í mikilvægum sigri

Hákon skoraði fyrsta mark leiksins gegn Nantes í kvöld. AFP/Sebastien Salom-Comis

Hákon Haraldsson skoraði í sigri Lille gegn Nantes, 2:0, í 8. umferð efstu deildar Frakklands í knattspyrnu í kvöld.

Hákon og félagar hans í Lille eru nú í 6. sæti deildarinnar með 14 stig af 24 mögulegum.

Hákon var, eins og svo oft áður, í byrjunarliði Lille í dag. Það tók hann ekki langan tíma að skora fyrsta mark leiksins en það kom á 8. mínútu þegar Hákon átti viðstöðulaust skot eftir sendingu frá Olver Giroud sem flaug í netið, 1:0.

Lille var klárlega betra liðið í dag og var stöðugt að leita að fleiri mörkum. Það hafðist á 89. mínútu þegar Hamza Igamane renndi boltanum í netið og gulltryggði sigur Lille.

Hákon hefur nú skorað tvö mörk í sex leikjum með Lille á þessari leiktíð.

