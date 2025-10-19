Hákon skoraði í mikilvægum sigri

Hákon Haraldsson skoraði í sigri Lille gegn Nantes, 2:0, í 8. umferð efstu deildar Frakklands í knattspyrnu í kvöld.
Hákon og félagar hans í Lille eru nú í 6. sæti deildarinnar með 14 stig af 24 mögulegum.
Hákon var, eins og svo oft áður, í byrjunarliði Lille í dag. Það tók hann ekki langan tíma að skora fyrsta mark leiksins en það kom á 8. mínútu þegar Hákon átti viðstöðulaust skot eftir sendingu frá Olver Giroud sem flaug í netið, 1:0.
Lille var klárlega betra liðið í dag og var stöðugt að leita að fleiri mörkum. Það hafðist á 89. mínútu þegar Hamza Igamane renndi boltanum í netið og gulltryggði sigur Lille.
Hákon hefur nú skorað tvö mörk í sex leikjum með Lille á þessari leiktíð.