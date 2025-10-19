Hélt hreinu í ellefu marka sigri

Telma Ívarsdóttir var á milli stanganna í stórsigri Rangers gegn Hamilton, 11:0, í 9. umferð efstu deildar Skotlands í knattspyrnu kvenna í dag.
Rangers er nú í öðru sæti deildarinnar með 19 stig þar sem liðið hefur unnið þrjá, gert tvo jafntefli og tapað tvisvar.
Leikurinn var nú aldrei jafn þar sem Rangers var með boltann nánast allan leikinn og var staðan því orðin 7:0 í hálfleik.
Telma þurfti ekki að hafa mikið fyrir því að halda hreinu í dag þar sem Hamilton átti ekki skot í leiknum, á meðan Rangers reyndi 40 skot og fóru 28 þeirra á markið.
Hins vegar fóru aðeins ellefu í netið og öruggur sigur Rangers niðurstaðan.