Lagði upp í Íslendingaslag

Ísak Snær Þorvaldsson kom inn af varamannabekk Lyngby í dag.
Ísak Snær Þorvaldsson lagði upp mark í bráðskemmtilegum leik milli Lyngby og Aarhus Fremad sem endaði 3:3, í 13. umferð dönsku B-deildarinnar í knattspyrnu í dag. 

Lyngby er nú í öðru sæti deildarinnar með 23 stig á meðan Aarhus er í 8. sæti með 17 stig.

Staðan í hálfleik var 1:1 en Aarhus bætti við tveimur mörkum snemma í seinni hálfleik. Beint eftir seinna mark Aarhus kom Ísak af varamannabekk Lyngby og aðeins sex mínútum seinna lagði hann boltann fyrir Casper Wintheer sem minnkaði muninn.

Jöfnunarmarkið kom síðan á annarri mínútu uppbótartíma þegar Casper skoraði annað mark sitt og skildu liðin því jöfn.

Einnig kom Ólafur Hjaltason inn af varamannabekk Aarhus Fremad á 75. mínútu. Ólafur er 19 ára gamall og gekk í raðir félagsins á þessu ári.

