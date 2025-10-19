Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.10.2025 | 18:20

Lagði upp í stórsigri

Júlíus Magnússon lagði upp mark í stórsigri Elfsborg gegn Öster, 5:1, í 27. umferð úrvalsdeildar Svíþjóðar í knattspyrnu í dag.

Elfsborg situr í 8. sæti sænsku deildarinnar með 40 stig.

Júlíus og Ari Sigurpálsson voru báðir í byrjunarliði Elfsborg í dag en Öster komst yfir eftir aðeins þrjár mínútur.

Stuttu seinna jafnaði Taylor Silverholt metin fyrir Elfsborg og bætti við öðru marki sínu átta mínútum seinna og var staðan því 2:1 í hálfleik.

Í upphafi seinni hálfleiksins gaf Júlíus boltann fyrir á liðsfélaga sinn Arber Zeneli sem þakkaði fyrir sig og kom Elfsborg í tveggja marka forystu.

Ibrahim Buhari og Per Frick skoruðu síðan seinustu tvö mörk Elfsborg og sterkur 5:1-sigur niðurstaðan.

 



