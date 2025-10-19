Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.10.2025 | 14:02

Landsliðsmaðurinn á skotskónum

Aurélien Tchouaméni og Mikael Anderson í leik Frakklands og Íslands …
Aurélien Tchouaméni og Mikael Anderson í leik Frakklands og Íslands í síðasta mánuði. Ljósmynd/Alex Nicodim

Mikael Anderson var á skotskónum hjá Djurgården þegar liðið tapaði 3:2 fyrir GAIS í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag.

Djurgården er í sjöunda sæti með 42 stig en GAIS hefur átt góðu gengi að fagna á tímabilinu og er í þriðja sæti með 48 stig.

Mikael lék allan leikinn fyrir Djurgården og minnkaði muninn í 3:2 á 70. Mínútu.

Hefur landsliðsmaðurinn skorað þrjú mörk í tólf deildarleikjum fyrir liðið síðan hann var keyptur frá AGF í sumar.

Róbert Frosti Þorkelsson var ekki í leikmannahópi GAIS.

mbl.is
Fleira áhugavert
Alltaf erfitt að stíga út úr norminu Sigurður Ingi býður sig ekki aftur fram Siguðu lögreglu á staðinn þrátt fyrir samning „Þetta myndum við aldrei líða hér“
Fleira áhugavert
„Ég er enn að jafna mig“ Vinsælir réttir hafa hækkað um yfir 40% Það er að teiknast upp mjög dökk mynd 45 þúsund fermetrar standa auðir í borginni