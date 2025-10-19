Landsliðsmaðurinn á skotskónum

Mikael Anderson var á skotskónum hjá Djurgården þegar liðið tapaði 3:2 fyrir GAIS í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag.
Djurgården er í sjöunda sæti með 42 stig en GAIS hefur átt góðu gengi að fagna á tímabilinu og er í þriðja sæti með 48 stig.
Mikael lék allan leikinn fyrir Djurgården og minnkaði muninn í 3:2 á 70. Mínútu.
Hefur landsliðsmaðurinn skorað þrjú mörk í tólf deildarleikjum fyrir liðið síðan hann var keyptur frá AGF í sumar.
Róbert Frosti Þorkelsson var ekki í leikmannahópi GAIS.