Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.10.2025 | 13:35

Logi lagði upp í Tyrklandi

Logi Tómasson í leik með íslenska landsliðinu gegn því úkraínska …
Logi Tómasson í leik með íslenska landsliðinu gegn því úkraínska á dögunum. mbl.is/Birta Margrét

Logi Tómasson átti mjög góðan leik fyrir Samsunspor þegar liðið vann sterkan útisigur á Kayserispor, 3:1, í tyrknesku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag.

Samsunspor er á meðal efstu liða og fór upp í fimmta sæti með sigrinum, þar sem liðið er með 16 stig.

Logi lék allan leikinn í vinstri bakverði og lagði upp fyrsta mark leiksins fyrir Danann Carlo Holse skömmu fyrir leikhlé.

Holse skoraði svo aftur eftir rúmlega klukkutíma leik og Rick van Drongelen bætti við þriðja marki Samsunspor áður en German Onugkha minnkaði muninn fyrir heimamenn.

Logi er lykilmaður hjá Samsunspor og hefur þegar spilað 12 leiki fyrir liðið á tímabilinu, skorað eitt mark og lagt upp tvö.

