Martraðarkafli Getafe skaut Madrid á toppinn

Real Madrid skaut sér á toppinn með sigri gegn Getafe, 1:0, í 9. umferð efstu deildar Spánar í knattspyrnu í kvöld.
Real Madrid er nú í fyrsta sæti deildarinnar með 24 stig þar sem Madrid hefur unnið átta leiki og aðeins tapað einum. Barcelona er í öðru sæti með 22 stig.
Getafe hafði staðið sig vel að verjast gegn Madrid sem sótti og sótti þar sem ekkert gekk að koma boltanum í netið, en á 76. mínútu hófst martraðarkafli Getafe.
Á 76. mínútu kom Allan Nyom inn af varamannabekk Getafe. Hann hafði verið á vellinum í rúmar 30 sekúndur þegar hann sló í andlit Vinicious Junior og fékk að líta beint rautt spjald.
Madrid brunaði þá í sókn og datt boltinn fyrir Kylian Mbappé inni í teig Getafe og afgreiddi hann boltann snyrtilega í netið, 1:0.
Tveimur mínútum eftir mark Mbappé sparkaði Alex Sancris, leikmaður Getafe, Vinicious niður og fékk sitt seinna gula spjald og var sendur fyrr í sturtu.
Ekkert gekk hjá fámennu Getafe liði að jafna metin þannig að fleiri urðu mörkin ekki, og Madrid flýgur á toppinn.