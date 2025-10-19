Íþróttir | Fótbolti | mbl | 19.10.2025 | 19:59

Skoraði fimm mörk eftir árs fjarveru

Emelía Óskarsdóttir sneri til baka á dögunum eftir rúmlega árs fjarveru. Eggert Jóhannesson

Emelía Óskarsdóttir skoraði fimm mörk í sigri Köge gegn OKS í dönsku bikarkeppninni í knattspyrnu kvenna á dögunum.

Emelía sneri til baka í byrjun september eftir rúmlega árs fjarveru þar sem hún sleit krossband í ágústmánuði í fyrra.

Síðan þá hefur Emelía spilað með bæði A-liði og U19-liði Köge þar sem hún hefur staðið sig gríðarlega vel.

Emelía var með A-liði Köge þegar liðið mætti OKS í danska bikarnum. Emelía lét svo sannarlega finna fyrir sér, þar sem hún skoraði fimm mörk og var besti leikmaður vallarins.

Í gær spilaði Emelía með U19-liði Köge þegar það mætti Midtjylland þar sem hún skoraði eitt mark í 3:2 tapi.

Emelía á 37 landsleiki að baki þar sem hún hefur skorað 13 mörk.

