Skoraði fimm mörk eftir árs fjarveru

Emelía Óskarsdóttir skoraði fimm mörk í sigri Köge gegn OKS í dönsku bikarkeppninni í knattspyrnu kvenna á dögunum.
Emelía sneri til baka í byrjun september eftir rúmlega árs fjarveru þar sem hún sleit krossband í ágústmánuði í fyrra.
Síðan þá hefur Emelía spilað með bæði A-liði og U19-liði Köge þar sem hún hefur staðið sig gríðarlega vel.
Emelía var með A-liði Köge þegar liðið mætti OKS í danska bikarnum. Emelía lét svo sannarlega finna fyrir sér, þar sem hún skoraði fimm mörk og var besti leikmaður vallarins.
Í gær spilaði Emelía með U19-liði Köge þegar það mætti Midtjylland þar sem hún skoraði eitt mark í 3:2 tapi.
Emelía á 37 landsleiki að baki þar sem hún hefur skorað 13 mörk.