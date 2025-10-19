Stefán skoraði í Noregi

Stefán Ingi Sigurðarson var á skotskónum í Noregi er Sandefjord sigraði Molde, 3:1, í 25. umferð efstu deildar Noregs í knattspyrnu í dag.
Sandefjord er nú í 5. sæti deildarinnar með 37 stig.
Stefán var í byrjunarliði Sandefjord í dag og það þurfti ekki að bíða lengi eftir fyrsta marki leiksins.
Edvard Pettersen kom Sandefjord yfir eftir fimm mínútur og stuttu seinna jafnaði Jalal Abdullai metin fyrir Molde.
Hins vegar rétt fyrir hálfleik kom Stefán Sandefjord aftur yfir og skoraði sitt þrettánda mark tímabilsins.
Þriðja mark Sandefjord kom svo á 48. mínútu þegar Jakob Dunsby kom boltanum í netið og tryggði sigur Sandefjord.