Englendingurinn ráðinn landsliðsþjálfari

Graham Potter hefur verið ráðinn þjálfari sænska karlalandsliðsins í fótbolta.
Þetta tilkynnti sænska knattspyrnusambandið á heimasíðu sinni en Potter, sem er fimmtugur, stýrði síðast West Ham í ensku úrvalsdeildinni en var rekinn í lok septembermánaðar.
Potter bíður ærið verkefni hjá Svíum sem eru í neðsta sæti B-riðils undankeppni HM 2026 með eitt stig þegar tveimur umferðum er ólokið.
Svíar gætu hins vegar enn þá komist áfram í umspilið eftir góðan árangur í Þjóðadeildinni, tímabilið 2024-25 þar sem liðið vann sinn riðil í C-deildinni og komst upp í B-deild.