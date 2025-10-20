Íþróttir | Fótbolti | mbl | 20.10.2025 | 9:24 | Uppfært 9:50

Englendingurinn ráðinn landsliðsþjálfari

Graham Potter.
Graham Potter. AFP/Ian Kington

Graham Potter hefur verið ráðinn þjálfari sænska karlalandsliðsins í fótbolta.

Þetta tilkynnti sænska knattspyrnusambandið á heimasíðu sinni en Potter, sem er fimmtugur, stýrði síðast West Ham í ensku úrvalsdeildinni en var rekinn í lok septembermánaðar.

Potter bíður ærið verkefni hjá Svíum sem eru í neðsta sæti B-riðils undankeppni HM 2026 með eitt stig þegar tveimur umferðum er ólokið.

Svíar gætu hins vegar enn þá komist áfram í umspilið eftir góðan árangur í Þjóðadeildinni, tímabilið 2024-25 þar sem liðið vann sinn riðil í C-deildinni og komst upp í B-deild.

mbl.is
