Fyrrverandi framherji Man Utd fluttur á sjúkrahús

Diego Forlan í leik með United.
Diego Forlan í leik með United. Ljósmynd/Manchester United

Knattspyrnumaðurinn fyrrverandi Diego Forlán sem lék meðal annar enska úrvalsdeildarliðinu Manchester United og úrúgvæska landsliðinu var fluttur á sjúkrahús eftir meiðsli sem hann varð fyrir í knattspyrnuleik. 

Forlán braut þrjú rifbein og lungu hans féllu saman í leik í öldungadeild í Úrúgvæ. Forlán féll harkalega í jörðina eftir árekstur við andstæðing.

Vefsíðan talkSPORT fjallar um málið og þar er haft eftir Forlán:

„Á tuttugu ára atvinnumannaferli mínum hef ég aldrei lent í öðru eins. Þetta var alls ekki andstæðing mínum að kenna. Ég missti jafnvægið og féll. Höndin á mér endaði fyrir neðan bringuna og endaði á því að brjóta rifbein í mér. Ég fann strax að ég gat ekki andað. Þetta var gríðarlega sársaukafullt og sársaukinn fór ekki fyrr en ég var kominn á sjúkrahúsið.“

