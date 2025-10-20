Fyrrverandi framherji Man Utd fluttur á sjúkrahús

Knattspyrnumaðurinn fyrrverandi Diego Forlán sem lék meðal annar enska úrvalsdeildarliðinu Manchester United og úrúgvæska landsliðinu var fluttur á sjúkrahús eftir meiðsli sem hann varð fyrir í knattspyrnuleik.
Forlán braut þrjú rifbein og lungu hans féllu saman í leik í öldungadeild í Úrúgvæ. Forlán féll harkalega í jörðina eftir árekstur við andstæðing.
Vefsíðan talkSPORT fjallar um málið og þar er haft eftir Forlán:
„Á tuttugu ára atvinnumannaferli mínum hef ég aldrei lent í öðru eins. Þetta var alls ekki andstæðing mínum að kenna. Ég missti jafnvægið og féll. Höndin á mér endaði fyrir neðan bringuna og endaði á því að brjóta rifbein í mér. Ég fann strax að ég gat ekki andað. Þetta var gríðarlega sársaukafullt og sársaukinn fór ekki fyrr en ég var kominn á sjúkrahúsið.“