Íþróttir | Fótbolti | mbl | 20.10.2025 | 23:20

Logi og Sané í úrvalsliðinu

Logi Tómasson í leik Íslands og Úkraínu á dögunum.
Logi Tómasson í leik Íslands og Úkraínu á dögunum.

Logi Tómasson heldur áfram að gera það gott með Samsunspor í tyrknesku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.

Vefmiðillinn Footmob velur Loga í úrvalslið níundu umferðar deildarinnar og er þetta í þriðja sinn á tímabilinu sem landsliðsbakvörðurinn er valinn. Hann fékk 8,2 í einkunn fyrir frammistöðu sína um helgina þegar Samsunspor sigraði Kayserispor 3:1 á útivelli.

Meðal samherja Loga í úrvalsliðinu er Leroy Sané, þýski landsliðsmaðurinn sem lék með Manchester City og Bayern München en hann er nú leikmaður Galatasaray.

Samsunspor hefur aðeins tapað einu sinni í fyrstu níu umferðunum og er í sjötta sæti af átján liðum í deildinni með 16 stig. Galatasaray er með 25 stig af 27 mögulegum á toppi deildarinnar, fimm stigum á undan Trabzonspor.

mbl.is
