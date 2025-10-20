Rangers ræður nýjan stjóra

Danny Röhl hefur verið ráðinn knattspyrnustjóri Rangers í Skotlandi. Röhl er 36 ára og er fyrrverandi stjóri Sheffield Wednesday. Þá hefur hann einnig verið í þjálfarateymi Bayern München og þýska landsliðsins.
„Væntingarnar eru skýrar. Stuðningsmennirnir vilja að við náum í úrslit og það strax. Mitt hugarfar er eins, ég trúi því ásamt leikmannahópnum að það muni gerast. Rangers er byggt á góðri hefð, samstöðu og mikilli vinnusemi. Ég mun leggja mitt af mörkum og liðið mun standa fyrir það líka, sagði Röhl þegar hann var kynntur til leiks í dag.“
💭 First words from our Head Coach, Danny Röhl.— Rangers Football Club (@RangersFC) October 20, 2025
