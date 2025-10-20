Íþróttir | Fótbolti | mbl | 20.10.2025 | 18:05

Rangers ræður nýjan stjóra

Danny Röhl er nýr stjóri Glasgow Rangers.
Danny Röhl er nýr stjóri Glasgow Rangers. Ljósmynd/Glasgow Rangers

Danny Röhl hefur verið ráðinn knattspyrnustjóri Rangers í Skotlandi. Röhl er 36 ára og er fyrrverandi stjóri Sheffield Wednesday. Þá hefur hann einnig verið í þjálfarateymi Bayern München og þýska landsliðsins.

„Væntingarnar eru skýrar. Stuðningsmennirnir vilja að við náum í úrslit og það strax. Mitt hugarfar er eins, ég trúi því ásamt leikmannahópnum að það muni gerast. Rangers er byggt á góðri hefð, samstöðu og mikilli vinnusemi. Ég mun leggja mitt af mörkum og liðið mun standa fyrir það líka, sagði Röhl þegar hann var kynntur til leiks í dag.“

mbl.is
