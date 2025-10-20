Sænskir meistarar í fyrsta sinn

Mjällby tryggði sér sigur í sænsku úrvalsdeildinni í dag í fyrsta sinn í sögu félagsins. Mjällby vann Gautaborg 2:0 á útivelli í dag í 27. umferð deildarinnar.
Jacob Bergström kom Mjällby yfir á 21. mínútu og aðeins sjö mínútum síðar bætti Tom Pettersson við öðru marki. Lokastaðan 2:0 og Mjällby-menn ærðust af fögnuði þegar flautað var til leiksloka.
Mjällby er á toppnum með 66 stig, ellefu stigum meira en Hammarby. Þrjár umferðir eru eftir af deildinni en lokaumferðin fer fram 9. nóvember. Árangur Mjällby er talsvert ævintýri, en liðið hefur unnið 20 leiki af 27 í deildinni.
Lið Mjällby er frá sænska smábænum Hallevik, þar sem sjávarútvegur er í forgrunni en íbúafjöldi þar er aðeins 1.500 manns og telst félagið því alls ekki með stærstu félögum Svíþjóðar. Heimavöllur Mjällby tekur aðeins 6.750 manns í sæti, en til gamans má geta að heimavöllur Gautaborgar, Gamla Ullevi, tekur 18.454 manns í sæti.
Kolbeinn Þórðarson leikmaður Gautaborgar var ekki með í leiknum í dag, en hann tók út leikbann.
Besti árangur Mjällby fram til þessa kom í fyrra þegar liðið endaði í fimmta sæti og er óhætt að segja að sigur félagsins séu ein óvæntustu tíðindi í sænskri knattspyrnu fyrr og síðar.