Sautján ára Íslendingur í Meistaradeildinni?

Hinn 17 ára gamli Viktor Bjarki Daðason gæti spilað sinn fyrsta leik í Meistaradeild Evrópu í fótbolta annað kvöld þegar FC Köbenhavn tekur á móti þýska liðinu Dortmund.
Viktor lék sinn fyrsta leik með FCK í dönsku úrvalsdeildinni á föstudaginn og lagði þá upp mark í ósigri gegn Silkeborg, 3:1, á útivelli.
Tipsbladet segir að sjö leikmenn vanti i lið FCK fyrir leikinn gegn Dortmund, þar á meðal þekkta leikmenn eins og Mohamed Elyounoussi, Thomas Delaney og Andreas Cornilius.
Viktor er í 19 manna hópi sem tilkynntur hefur verið fyrir leikinn og líkurnar á að hann fái eldskírn sína á þessu stærsta sviði Evrópu eru því nokkrar.