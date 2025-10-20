Íþróttir | Fótbolti | mbl | 20.10.2025 | 16:20

Sautján ára Íslendingur í Meistaradeildinni?

Viktor Bjarki Daðason í leik með 17 ára landsliði Íslands …
Viktor Bjarki Daðason í leik með 17 ára landsliði Íslands síðasta vetur. mbl.is/Eyþór Árnason

Hinn 17 ára gamli Viktor Bjarki Daðason gæti spilað sinn fyrsta leik í Meistaradeild Evrópu í fótbolta annað kvöld þegar FC Köbenhavn tekur á móti þýska liðinu Dortmund.

Viktor lék sinn fyrsta leik með FCK í dönsku úrvalsdeildinni á föstudaginn og lagði þá upp mark í ósigri gegn Silkeborg, 3:1, á útivelli.

Tipsbladet segir að sjö leikmenn vanti i lið FCK fyrir leikinn gegn Dortmund, þar á meðal þekkta leikmenn eins og Mohamed Elyounoussi, Thomas Delaney og Andreas Cornilius.

Viktor er í 19 manna hópi sem tilkynntur hefur verið fyrir leikinn og líkurnar á að hann fái eldskírn sína á þessu stærsta sviði Evrópu eru því nokkrar.

