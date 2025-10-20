Íþróttir | Fótbolti | mbl | 20.10.2025 | 19:03

Snöggur að skora í Danmörku

Kristall Máni Ingason skoraði fyrir Sönderjyske.
Kristall Máni Ingason skoraði fyrir Sönderjyske. mbl.is/Eyþór Árnason

Kristall Máni Ingason skoraði fyrsta mark Sönderjyske í kvöld þegar liðið vann öruggan heimasigur á Fredericia, 3:0, í dönsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.

Kristall Máni skoraði strax á 9. mínútu leiksins en þetta er hans annað mark í deildinni á þessu tímabili. Hann fór af velli á 77. mínútu.

Daníel Leó Grétarsson lék allan tímann í vörn Sönderjyske en Rúnar Þór Sigurgeirsson er úr leik á þessu tímabili með slitið krossband. Eins var Daníel Freyr Kristjánsson fjarri góðu gamni hjá Fredericia vegna meiðsla en hann hefur ekkert náð að spila á tímabilinu.

Sönderjyske er nú í sjöunda sæti deildarinnar með 15 stig en Fredericia er í ellefta og næstneðsta sæti með 11 stig.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Hefur mjög mikinn hraðbrautarkarakter“ Líkamsárásum meðal ungra drengja hefur fjölgað „Ekkert að frétta í bili“ Uppfærður kostnaður eftir að leið hefur verið valin
Fleira áhugavert
Minna álag á bráðamóttöku Kristrún fundaði með þýska varnarmálaráðherranum Funda um viðkvæma stöðu vopnahlésins Líkamsárásum meðal ungra drengja hefur fjölgað