Sonur Stuart Pearce látinn

Sonur Stuart Pearce, fyrrverandi landsliðsmanns Englands í knattspyrnu lést á fimmtudag í dráttarvélaslysi.
Harley Pearce var aðeins 21 árs gamall en slysið varð í Gloucestershire í síðustu viku, að sögn lögreglu.
Slysið varð á Old Birdlip Hill, á A417-veginum, í Witcombe sem er nálægt Gloucestershire á fimmtudag, en það er breska ríkisútvarpið sem greinir frá.
Fjölskylda Harleys var að vonum slegin eftir atburðinn.
„Fjölskylda okkar er sannarlega brugðið og við erum gjörsamlega niðurbrotin yfir missi okkar. Harley var sál sem markaði ógleymanleg spor hjá öllum sem þekktu hann. Þessi harmleikur mun skilja eftir sig stórt skarð í hjörtum þeirra sem voru svo lánsamir að hafa þekkt hann,“ sagði í minningarorðum fjölskyldu hans.
„Með sínum hlédræga og hógværa styrk sem og góðvild sinni erum við svo stolt af þeim unga manni sem hann var orðinn. Hann verður alltaf okkar skærasta stjarna. Hvíl í friði, fallegi sonur okkar og bróðir. Þín verður aldrei nokkurn tíma gleymt.“
Stuart Pearce lék á sínum tíma 78 landsleiki fyrir England á árunum 1987 til 1999. Hann lék lengst af með Nottingham Forest. Þá lék hann meðal annars einnig með Newcastle, West Ham og Manchester City og fékk viðurnefnið „sá klikkaði" (e. psycho).
Pearce var knattspyrnustjóri Manchester City á árunum 2005 til 2007. Hann þjálfaði svo undir 21 árs lið Englendinga frá 2007 til 2013 og Ólympíulið Breta á Ólympíuleikunum í London 2012. Hann vara aðstoðarþjálfari Fabio Capello í A- landsliði Englands.
Þegar Capello sagði af sér varð Pearce bráðabirgðarstjóri í einum leik hjá A-landsliði Englands, en hann stýrði enska liðinu í 3:2 tapi í æfingaleik gegn Hollandi árið 2012.
Þá hefur hann stýrt Nottingham Forest í tvígang, fyrst til bráðabirgða seinni hluta tímabilsins 1996 til 1997, þá sem spilandi þjálfari og síðar leiktíðina 2014 til 2015.
Harley var annar af tveimur börnum Pearce og Liz eiginkonu hans til þrjátíu ára.