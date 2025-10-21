Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.10.2025 | 15:10

Arsenal biðst afsökunar á heitavatnsskorti

Leikmenn Atlético Madríd á æfingu á Emirates-vellinum í gærkvöldi.
Leikmenn Atlético Madríd á æfingu á Emirates-vellinum í gærkvöldi. AFP/Henry Nicholls

Enska knattspyrnufélagið Arsenal hefur beðið spænska félagið Atlético Madríd afsökunar vegna heitavatnsskorts í búningsklefa Atlético á meðan æfingu liðsins stóð á Emirates-leikvangi Arsenal í gærkvöldi.

Liðin mætast í 3. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á vellinum í kvöld og samkvæmt spænska miðlinum Marca voru liðsmenn Atlético reiðir yfir því að geta ekki baðað sig beint eftir æfingu.

Starfsmenn Atlético urðu varir við heitavatnsleysið um klukkan 18.45 í gærkvöldi og létu starfsmenn Arsenal vita, sem áttuðu sig þá á því að einnig vantaði heitavatn í búningsklefa Arsenal.

Fóru upp á hótel í sturtu

Æfingu Atlético átti að ljúka klukkan 19.30 en hins vegar var ákveðið að ljúka henni stundarfjórðungi fyrr.

Enn var heitavatnslaust og ákvað lið Atlético því að halda á hótel sitt og fara í sturtu þar. Heitavatnið var komið aftur á klukkan 19.25 en þá var Atlético að gera sig ferðbúið.

Arsenal bað Atlético afsökunar á ónæðinu sem skapaðist við þetta. Leikur liðanna í kvöld hefst klukkan 19.

mbl.is
Fleira áhugavert
Íslandsbanki gerir einnig hlé á veitingu verðtryggðra lána Fyrsta hálkan á höfuðborgarsvæðinu Búist við aukinni sölu rafbíla vegna breytinga „Það er búið að bíða lengi“
Fleira áhugavert
Óljóst um tjónið vegna falls Play Finnst rétt að leita út fyrir borgarkerfið Allar líkur á að moskítóflugur séu komnar til að vera Óþolandi að ráðherra beri þetta á borð fyrir þjóðina