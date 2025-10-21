Arsenal biðst afsökunar á heitavatnsskorti

Enska knattspyrnufélagið Arsenal hefur beðið spænska félagið Atlético Madríd afsökunar vegna heitavatnsskorts í búningsklefa Atlético á meðan æfingu liðsins stóð á Emirates-leikvangi Arsenal í gærkvöldi.
Liðin mætast í 3. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á vellinum í kvöld og samkvæmt spænska miðlinum Marca voru liðsmenn Atlético reiðir yfir því að geta ekki baðað sig beint eftir æfingu.
Starfsmenn Atlético urðu varir við heitavatnsleysið um klukkan 18.45 í gærkvöldi og létu starfsmenn Arsenal vita, sem áttuðu sig þá á því að einnig vantaði heitavatn í búningsklefa Arsenal.
Æfingu Atlético átti að ljúka klukkan 19.30 en hins vegar var ákveðið að ljúka henni stundarfjórðungi fyrr.
Enn var heitavatnslaust og ákvað lið Atlético því að halda á hótel sitt og fara í sturtu þar. Heitavatnið var komið aftur á klukkan 19.25 en þá var Atlético að gera sig ferðbúið.
Arsenal bað Atlético afsökunar á ónæðinu sem skapaðist við þetta. Leikur liðanna í kvöld hefst klukkan 19.