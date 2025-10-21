Barcelona skoraði sex mörk

Spænska stórliðið Barcelona valtaði yfir Olympiacos frá Grikklandi, 6:1, í 3. umferðinni í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í kvöld.
Fermín López skoraði þrennu fyrir Barcelona, Marcus Rashford gerði tvö mörk og Lamine Yamal komst einnig á blað. Ayoub El Kaabi skoraði mark Olympiacos.
Barcelona er með tvo sigra og eitt tap eftir þrjár umferðir og í þriðja sæti. Olympiacos er í 32. sæti af 36 liðum með eitt stig.
Kairat frá Kasakstan og Pafos frá Kýpur gerðu markalaust jafntefli í Kairat. Pafos er með tvö stig í 26. sæti og Kairat í 33. sæti með eitt.