Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.10.2025 | 14:27

Eggert í liði umferðarinnar

Eggert Aron Guðmundsson er í liði umferðarinnar.
Eggert Aron Guðmundsson er í liði umferðarinnar. Ljósmynd/Brann

Eggert Aron Guðmundsson, leikmaður Brann, er í liði 25. umferðar norsku úrvalsdeildarinnar hjá norsku fréttastofunni NTB eftir frábæra frammistöðu í 4:1-sigri á Haugesund um helgina.

Eggert Aron átti stórleik og skoraði tvö marka Brann í sigrinum, sem sér til þess að liðið er áfram í þriðja sæti deildarinnar.

Hann hefur leikið vel með Brann á tímabilinu og skorað fimm mörk og lagt upp önnur fimm í 23 leikjum í deildinni.

Freyr Alexandersson þjálfar Brann og Sævar Atli Magnússon er einnig leikmaður liðsins en verður frá út tímabilið vegna meiðsla.

