Ísraelska félagið myndi ekki þiggja miða

Stuðningsmenn Maccabi Tel Aviv munu ekki mæta á Villa Park.
Ísraelska knattspyrnufélagið Maccabi Tel Aviv hefur gefið það út að það myndi ekki þiggja neina miða sem félaginu yrði úthlutað fyrir leik gegn Aston Villa í Birmingham, færi svo að ákvörðun um að leyfa enga stuðningsmenn þess yrði endurskoðuð.

Að mati lögreglunnar í Vestur-Miðlöndum þarf hæsta öryggisstig fyrir leikinn og af því leiddi að öryggisnefnd Birmingham, SAG, ákvað að meina stuðningsmönnum gestaliðsins aðgöngu.

Reyna að fá banninu aflétt
Breska ríkisstjórnin fordæmdi ákvörðunina, þeirra á meðal forsætisráðherrann Keir Starmer auk þess sem menningarráðherrann Lisa Nandy hét því að ríkisstjórnin myndi finna leiðir til að leyfa stuðningsmönnum Maccabi að mæta á leikinn.

Búið að skapa eitrað andrúmsloft

„Búið er að skapa eitrað andrúmsloft sem setur öryggi stuðningsmanna okkar í vafa. Velferð og öryggi stuðningsmanna okkar er í forgangi og eftir að hafa dregið erfiðan lærdóm höfum við tekið ákvörðun um að hafna öllum miðum sem kunna að bjóðast stuðningsmönnum okkar.

Ákvörðun okkar ætti að skilja í því samhengi. Við vonum að kringumstæður breytist og hlökkum til að geta spilað á íþróttalegum vettvangi í Birmingham í náinni framtíð,“ sagði í yfirlýsingu Maccabi Tel Aviv.

Leikur Aston Villa og Maccabi Tel Aviv í deildarkeppni Evrópudeildarinnar fer fram á Villa Park í Birmingham 6. nóvember næstkomandi.

