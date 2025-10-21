Ísraelska félagið myndi ekki þiggja miða

Ísraelska knattspyrnufélagið Maccabi Tel Aviv hefur gefið það út að það myndi ekki þiggja neina miða sem félaginu yrði úthlutað fyrir leik gegn Aston Villa í Birmingham, færi svo að ákvörðun um að leyfa enga stuðningsmenn þess yrði endurskoðuð.
Að mati lögreglunnar í Vestur-Miðlöndum þarf hæsta öryggisstig fyrir leikinn og af því leiddi að öryggisnefnd Birmingham, SAG, ákvað að meina stuðningsmönnum gestaliðsins aðgöngu.
Breska ríkisstjórnin fordæmdi ákvörðunina, þeirra á meðal forsætisráðherrann Keir Starmer auk þess sem menningarráðherrann Lisa Nandy hét því að ríkisstjórnin myndi finna leiðir til að leyfa stuðningsmönnum Maccabi að mæta á leikinn.
„Búið er að skapa eitrað andrúmsloft sem setur öryggi stuðningsmanna okkar í vafa. Velferð og öryggi stuðningsmanna okkar er í forgangi og eftir að hafa dregið erfiðan lærdóm höfum við tekið ákvörðun um að hafna öllum miðum sem kunna að bjóðast stuðningsmönnum okkar.
Ákvörðun okkar ætti að skilja í því samhengi. Við vonum að kringumstæður breytist og hlökkum til að geta spilað á íþróttalegum vettvangi í Birmingham í náinni framtíð,“ sagði í yfirlýsingu Maccabi Tel Aviv.
Leikur Aston Villa og Maccabi Tel Aviv í deildarkeppni Evrópudeildarinnar fer fram á Villa Park í Birmingham 6. nóvember næstkomandi.