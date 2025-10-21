Lykilmaður Liverpool æfði ekki

Hollenski knattspyrnumaðurinn Ryan Gravenberch, miðjumaður Liverpool, æfði ekki með liðinu í dag. Liverpool undirbýr sig fyrir leik gegn Eintracht Frankfurt í Þýskalandi í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu annað kvöld.
Ljóst þykir að Gravenberch, sem meiddist á ökkla í 1:2-tapi fyrir Manchester United á sunnudag, ferðist ekki með liðinu til Frankfurt.
Ekki liggur fyrir hve alvarleg meiðslin eru hjá Gravenberch, sem er lykilmaður á miðju Liverpool, en annar miðjumaður hóf æfingar að nýju eftir að hafa glímt við meiðsli.
Það er Japaninn Wataru Endo sem missti af tveimur landsleikjum með þjóð sinni í landsleikjaglugganum í október og sömuleiðis leiknum gegn Man. United.
Hann var að glíma við meiðsli aftan í læri en er nú klár í slaginn að nýju.