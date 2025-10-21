Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.10.2025 | 13:44

Lykilmaður Liverpool æfði ekki

Ryan Gravenberch meiddist á ökkla á sunnudag.
Ryan Gravenberch meiddist á ökkla á sunnudag. AFP/Peter Powell

Hollenski knattspyrnumaðurinn Ryan Gravenberch, miðjumaður Liverpool, æfði ekki með liðinu í dag. Liverpool undirbýr sig fyrir leik gegn Eintracht Frankfurt í Þýskalandi í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu annað kvöld.

Ljóst þykir að Gravenberch, sem meiddist á ökkla í 1:2-tapi fyrir Manchester United á sunnudag, ferðist ekki með liðinu til Frankfurt.

Ekki liggur fyrir hve alvarleg meiðslin eru hjá Gravenberch, sem er lykilmaður á miðju Liverpool, en annar miðjumaður hóf æfingar að nýju eftir að hafa glímt við meiðsli.

Það er Japaninn Wataru Endo sem missti af tveimur landsleikjum með þjóð sinni í landsleikjaglugganum í október og sömuleiðis leiknum gegn Man. United.

Hann var að glíma við meiðsli aftan í læri en er nú klár í slaginn að nýju.

mbl.is
