Meistaradeildin – Ensku liðin unnu öll

Viktor Gyokeres framherji Arsenal skoraði tvö með stuttu millibili í …
Viktor Gyokeres framherji Arsenal skoraði tvö með stuttu millibili í seinni hálfleik. AFP/Ben Stansall
Kristján Gylfi Guðmundsson

Sjö leikjum er nýlokið í Meistaradeild Evrópu í kvöld.

Lokatölur kvöldsins:

FCK-Dortmund 2:4
PSV-Napoli 6:2
Arsenal - Atletico Madrid 4:0
Leverkusen - PSG 2:7
Union SG - Inter Mílanó 0:4
Newcastle - Benfica 3:0
Villareal - Manchester City 0:2.

Viktor Bjarki Daðason kom inn á sem varamaður og skoraði í liði FC Köbenhavn í kvöld.

Fyrr í dag unnu spænsku risarnir í Barcelona sigur á gríska liðinu Olympiacos 6:1 og Kairat frá Kasakstan og Pafos frá Kýpur gerðu markalaust jafntefli í Kairat gerðu markalaust jafntefli.

Desire Doué er kominn með tvö mörk í kvöld.
Desire Doué er kominn með tvö mörk í kvöld.


 

Fram 29:35 Elverum opna
60. mín. Theodór Sigurðsson (Fram) skoraði mark

kl. 20:54 Leik lokið Við þökkum samfylgdina í kvöld. Lokatölur í leikjum kvöldsins: FCK-Dortmund 2:4, PSV-Napoli 6:2, Arsenal - Atletico Madrid 4:0, Leverkusen - PSG 2:7, Union SG - Inter Mílanó 0:4, Newcastle - Benfica 3:0, Villareal - Manchester City 0:2.
