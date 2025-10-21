Meistaradeildin – Ensku liðin unnu öll

Sjö leikjum er nýlokið í Meistaradeild Evrópu í kvöld.
Lokatölur kvöldsins:
FCK-Dortmund 2:4
PSV-Napoli 6:2
Arsenal - Atletico Madrid 4:0
Leverkusen - PSG 2:7
Union SG - Inter Mílanó 0:4
Newcastle - Benfica 3:0
Villareal - Manchester City 0:2.
Viktor Bjarki Daðason kom inn á sem varamaður og skoraði í liði FC Köbenhavn í kvöld.
Fyrr í dag unnu spænsku risarnir í Barcelona sigur á gríska liðinu Olympiacos 6:1 og Kairat frá Kasakstan og Pafos frá Kýpur gerðu markalaust jafntefli í Kairat gerðu markalaust jafntefli.