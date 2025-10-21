Myndskeið: Englendingurinn talar reiprennandi sænsku

Englendingurinn Graham Potter kom mörgum á óvart þegar hann talaði reiprennandi sænsku við formlega kynningu sænska knattspyrnusambandsins á ráðningu Potters sem landsliðsþjálfara.
Hann var í gær ráðinn þjálfari karlalandsliðsins og fær það hlutverk að reyna að rétta úr kútnum í undankeppni HM 2026, þar sem Svíþjóð er einungis með eitt stig eftir fjóra leiki.
Tungumálafærni Potters þarf þó ekki að koma mikið á óvart því hann skóp sér nafn sem knattspyrnustjóri í Svíþjóð. Potter náði undraverðum árangri með Östersund, sem hann þjálfaði á árunum 2011 til 2018.
Myndskeið af fréttamannafundinum í gær þar sem Potter var kynntur sem nýr landsliðsþjálfari og hélt tölu á sænsku má sjá hér:
🇸🇪🎥 Graham Potter speaking fluent Swedish at his unveiling as the new national team boss.— FourFourTwo (@FourFourTwo) October 20, 2025
👨🏫 Potter spent seven years coaching Östersunds FK between 2011-2018.
📸 @TV4Sport pic.twitter.com/NzJSjt82I3