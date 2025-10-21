Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.10.2025 | 11:38

Myndskeið: Englendingurinn talar reiprennandi sænsku

Graham Potter ræðir við fréttamenn á sænsku í gær.
Graham Potter ræðir við fréttamenn á sænsku í gær. AFP/Pontus Lundahl

Englendingurinn Graham Potter kom mörgum á óvart þegar hann talaði reiprennandi sænsku við formlega kynningu sænska knattspyrnusambandsins á ráðningu Potters sem landsliðsþjálfara.

Hann var í gær ráðinn þjálfari karlalandsliðsins og fær það hlutverk að reyna að rétta úr kútnum í undankeppni HM 2026, þar sem Svíþjóð er einungis með eitt stig eftir fjóra leiki.

Englendingurinn ráðinn landsliðsþjálfari
Tungumálafærni Potters þarf þó ekki að koma mikið á óvart því hann skóp sér nafn sem knattspyrnustjóri í Svíþjóð. Potter náði undraverðum árangri með Östersund, sem hann þjálfaði á árunum 2011 til 2018.

Myndskeið af fréttamannafundinum í gær þar sem Potter var kynntur sem nýr landsliðsþjálfari og hélt tölu á sænsku má sjá hér:

