Norskur miðill fjallar um veikindi Árna

Árni Gautur Arason, fyrrverandi landsliðsmarkvörður í fótbolta, ræddi við RÚV um helgina um Huntingtons-sjúkdóminn sem hann glímir nú við.
VG í Noregi fjallar um veikindi Árna á vefsíðu sinni en Árni lék með þremur félögum í Noregi á farsælum ferli.
Árni, sem er fimmtugur, lék með Rosenborg frá 1998 til 2003, Vålerenga frá 2004 til 2007 og Odd Grenland frá 2008 til 2010.
Hann varð fyrstur Íslendinga til að spila í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu en hann varði mark Rosenborg í keppninni í 21 leik á árunum 1998 til 2002.
Þá lék hann einnig með Manchester City á Englandi og spilaði 71 landsleik fyrir Ísland.