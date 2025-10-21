Verðlaunaður með nýjum samningi

Vincent Kompany, knattspyrnustjóri Bayern München, hefur skrifað undir nýjan samning við félagið sem gildir til sumarsins 2029.
Fyrri samningur átti að renna út sumarið 2027 en þökk sé frábærri byrjun Bæjara á yfirstandandi tímabili ákváðu forsvarsmenn félagsins að verðlauna Kompany með nýjum samningi.
Hann tók við liðinu á síðasta tímabili og vann þýsku 1. deildina í fyrstu tilraun, en gekk ekki jafn vel í öðrum keppnum.
Á þessu tímabili hefur Bayern verið á flugi og unnið hvern einasta leik sinn á tímabilinu; sjö í deildinni, tvo í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu, einn í þýsku bikarkeppninni og einn í leiknum um meistara meistaranna.