Viktor sá þriðji yngsti í sögunni

Viktor Bjarki Daðason skoraði seinna mark FC Kaupmannahafnar er liðið tapaði fyrir Dortmund, 4:2, í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í kvöld.
Viktor er aðeins 17 ára og 113 daga gamall en hann fagnar 18 ára afmælinu sínu 30. júní á næsta ári.
Hann er yngsti Íslendingurinn í sögunni til að spila og skora í riðla- eða deildarkeppni Meistaradeildar karla í fótbolta og sá þriðji yngsti í sögunni.
Ansu Fati er yngsti leikmaðurinn til að skora í keppninni en hann var 17 ára og 40 daga gamall er hann skoraði fyrir Barcelona gegn Inter Mílanó árið 2019 í 2:1-sigri.
Á síðasta ári varð Lamine Yamal næstyngstur. Hann skoraði einnig fyrir Barcelona í tapi gegn Mónakó, 2:1, er hann var 17 ára og 68 daga gamall.