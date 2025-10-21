Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.10.2025 | 22:20

Viktor sá þriðji yngsti í sögunni

Viktor fagnar marki sínu í kvöld.
Viktor fagnar marki sínu í kvöld. AFP/Liselotte Sabroe

Viktor Bjarki Daðason skoraði seinna mark FC Kaupmannahafnar er liðið tapaði fyrir Dortmund, 4:2, í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í kvöld.

Viktor er aðeins 17 ára og 113 daga gamall en hann fagnar 18 ára afmælinu sínu 30. júní á næsta ári.

Hann er yngsti Íslendingurinn í sögunni til að spila og skora í riðla- eða deildarkeppni Meistaradeildar karla í fótbolta og sá þriðji yngsti í sögunni.

Ansu Fati er yngsti leikmaðurinn til að skora í keppninni en hann var 17 ára og 40 daga gamall er hann skoraði fyrir Barcelona gegn Inter Mílanó árið 2019 í 2:1-sigri.

Á síðasta ári varð Lamine Yamal næstyngstur. Hann skoraði einnig fyrir Barcelona í tapi gegn Mónakó, 2:1, er hann var 17 ára og 68 daga gamall.

