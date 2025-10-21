Íþróttir | Fótbolti | mbl | 21.10.2025 | 20:50

Viktor skoraði í Meistaradeildinni - sá yngsti frá upphafi

Viktor Bjarki Daðason spilaði í Meistaradeildinni í kvöld.
Viktor Bjarki Daðason spilaði í Meistaradeildinni í kvöld. Ljósmynd/FC Köbenhavn

Viktor Bjarki Daðason varð í kvöld yngsti Íslendingurinn í sögunni til að spila og skora í riðla- eða deildarkeppni Meistaradeildar karla í fótbolta.

Viktor er aðeins 17 ára og 113 daga gamall en hann fagnar 18 ára afmælinu sínu 30. júní á næsta ári.

Framarinn uppaldi kom inn á hjá FC Köbenhavn í heimaleik gegn Dortmund á 75. mínútu í kvöld og skoraði annað mark FCK í 4:2-tapi á 90. mínútu.

Orri Steinn Óskarsson landsliðsfyrirliði átti aldursmetið á undan Viktori en hann var 18 ára og 57 daga gamall þegar hann lék með FC Köbenhavn gegn Sevilla árið 2022.

Arnór Sigurðsson átti metið á undan Viktori en Skagamaðurinn var 19 ára og 127 daga gamall er hann lék með CSKA Moskvu gegn Viktoria Plzen árið 2018.

Orri yngstur í Meistaradeildinni
Frétt af mbl.is

Orri yngstur í Meistaradeildinni

Fimmti Íslendingurinn sem skorar

Viktor er átjándi Íslendingurinn sem spilar í riðla/deildarkeppni Meistaradeildarinnar frá upphafi og aðeins sá fimmti sem nær að skora.

Eiður Smári Guðjohnsen hefur skorað 7 mörk í keppninni, Arnór Sigurðsson tvö, Hákon Arnar Haraldsson eitt og Alfreð Finnbogason eitt.

mbl.is
Fleira áhugavert
Búist við aukinni sölu rafbíla vegna breytinga Fyrsta hálkan á höfuðborgarsvæðinu Íslenskir læknanemar fagna norskri breytingu Annað alvarlega slasað eftir bílveltu
Fleira áhugavert
Fyrsta hálkan á höfuðborgarsvæðinu Fyrir löngu kominn tími á eldgos í Kötlu „Það verður eitthvað að láta undan“ Annað alvarlega slasað eftir bílveltu