Barcelona skuldar fjölmörgum félögum

Spænska knattspyrnufélagið Barcelona skuldar enn fjölda félaga sem það hefur keypt leikmenn af himinháar fjárhæðir og ber að greiða 121 milljón punda af 138 milljónum sem það skuldar vegna leikmannakaupa fyrir lok tímabilsins til þess að halda sjó.
Barcelona opinberaði ársreikning sinn á mánudag og þar kom fram að félagið skuldar Leeds United enn 36,5 milljónir punda fyrir Raphinha, skuldar Sevilla 22 milljónir fyrir Jules Koundé og RB Leipzig 15,5 milljónir fyrir Dani Olmo.
Félagið skuldar þá Manchester City enn 12 milljónir punda fyrir Ferran Torres, Bayern München 8,5 milljónir fyrir Robert Lewandowski og Athletico Paranaense 15 milljónir punda fyrir Vitor Roque, sem liðið seldi til Palmeiras fyrir 22 milljónir punda á síðasta ári.
Þrír leikmannanna, Raphinha, Koundé og Lewandowski, voru keyptir sumarið 2022 fyrir samtals 130 milljónir punda en Barcelona hefur einungis greitt helming þeirrar upphæðar.