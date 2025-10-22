Grafa stríðsöxina

Knattspyrnumaðurinn Wilfried Zaha var allt annað en sáttur við Jean-Philippe Mateta eftir viðtal hans við franska miðilinn L'Équipe sem tekið var á Íslandi fyrir leik Frakklands og Íslands í undankeppni HM fyrr í mánuðinum.
Í viðtalinu sagði Mateta liðsfélaga sína hjá Crystal Palace hafa hlegið á sínum tíma þegar hann sagðist ætla sér sæti í franska landsliðinu. Zaha var þá leikmaður Palace.
Í kjölfarið birti Zaha myndband á samfélagsmiðlinum þar sem hann skammaði Mateta fyrir viðtalið og sagði það af og frá að hann hefði hlegið að þeim franska.
„Ég talaði við hann og það er allt í góðu núna. Ég hafði samband við hann og þetta mál er búið,“ sagði Mateta á blaðamannafundi í dag fyrir leik Palace og AEK í Sambandsdeildinni sem er annað kvöld.