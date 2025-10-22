Hæstánægður með íslenska ungstirnið

Jacob Neestrup, knattspyrnustjóri danska stórliðsins FC Köbenhavn, var hæstánægður með innkomu Viktors Bjarka Daðasonar í 2:4-tapi fyrir Borussia Dortmund í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu í gærkvöldi.
Í samtali á heimasíðu FC Köbenhavn sagði hann innkomu Viktors Bjarka vera einn af ljósu punktunum við tapið.
„Það er alltaf eitthvað sem er hægt að taka með sér úr leikjum og það var frábært að sjá Daðason eiga aðra góða innkomu. Stoðsending um daginn og mark í dag.
Ef hann getur haldið þessu meðaltali á 65 spiluðum mínútum lofar það mjög góðu! Hann sýndi það í markinu sem hann skoraði að það er mikilvægt að hafa mann á fjærstönginni,“ sagði Neestrup.
Viktor Bjarki varð yngsti íslenski knattspyrnumaðurinn til að spila og skora í riðla- eða deildarkeppni Meistaradeildarinnar í gærkvöldi og hafði einungis nokkrum dögum fyrr spilað fyrsta leik sinn í dönsku úrvalsdeildinni, þar sem hann lagði upp mark í tapi.
„Hann sýndi það líka að það er mikilvægt að grípa tækifærin þegar þau gefast. Hann hefur gert það hingað til og þetta er ekki það síðasta sem við sjáum af honum, hvorki til lengri né skemmri tíma litið,“ bætti danski stjórinn við.