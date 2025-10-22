Hætta við áform eftir mótmæli

Forsvarsmenn spænsku 1. deildarinnar í knattspyrnu karla hafa ákveðið að hverfa frá áformum um að færa leik í deildinni til Bandaríkjanna eftir mótmæli leikmanna.
Spænska knattspyrnusambandið samþykkti áform deildarinnar um að hafa leik Villarreal og Barcelona í Miami í Flórídaríki í Bandaríkjunum þann 20. desember næstkomandi.
Þeim áformum tóku leikmenn illa og mótmæltu í hverjum einasta leik deildarinnar um síðustu helgi með því að hreyfa sig ekki fyrstu 15 sekúndurnar í þeim.
Leikur Villarreal og Barcelona fer því fram á heimavelli Villarreal eins og upphaflega stóð til.