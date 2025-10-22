Liverpool snéri taflinu sér í vil með miklum látum

Liverpool vann sinn fyrsta leik í fimmtu tilraun þegar liðið heimsótti Eintracht Frankfurt í 3. umferð Meistaradeildar karla í fótbolta í Frankfurt í kvöld.
Leiknum lauk með öruggum sigri Liverpool, 5:1, sem fer með sigrinum upp í tíunda sætið og er með 6 stig en Frankfurt er í 22. sætinu með 3 stig.
Rasmus Kristensen kom Frankfurt yfir á 26. mínútu eftir mjög vel útfærða skyndisókn en skot hans úr miðjum teignum fór í stöngina og inn.
Liverpool var ekki lengi að jafna metin og níu mínútum síðar átti Andy Robertson stórkostlega sendingu í gegnum allt lið Frankfurt á Hugo Ekitiké. Ekitiké stakk varnarmenn Frankfurt af og renndi boltanum svo snyrtilega framhjá Michael Zetterer í marki Frankfurt og staðan orðin 1:1.
Fjórum mínútum síðar tók Cody Gakpo hornspyrnu frá vinstri, beint á kollinn á Virgil van Dijk sem var einn á auðum sjó á nærstönginni og stangaði boltann í netið.
Ibrahima Konaté bætti við þriðja marki Liverpool undir lok fyrri hálfleiks, aftur eftir hornspyrnu, en nú var það Dominik Szoboszlai sem spyrnti boltanum frá hægri inn á teiginn og staðan því 3:1, Liverpool í vil, í hálfleik.
Cody Gakpo skoraði fjórða mark Liverpool á 66. mínútu eftir laglegan undirbúning Szoboszlai og Florian Wirtz en Ungverjinn sendi Wirtz í gegn sem var óeigingjarn og lagði boltann út í teiginn á Gakpo sem var einn fyrir opnu marki.
Szoboszlai kórónaði svo góðan leik sinn á 70. mínútu þegar Wirtz tíaði hann upp, rétt fyrir utan vítateig Frankfurt. Szoboszlai lét vaða á markið af 25 metra færi og boltinn söng í netinu.