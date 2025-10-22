Meistaradeildin: Bellingham hetja Real Madrid

Sjö leikir fóru fram í 3. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu karla í kvöld.
Liverpool sigraði Eintracht Frankfurt í Þýskalandi 5:1, en hægt er að lesa um þann leik hér.
Real Madrid og Juventus mættust í Madrid á Spáni. Markalaust var eftir fyrri hálfleik, en liðsmenn Real Madrid fengu talsvert betri færi í fyrri hálfleik, en náðu ekki að koma boltanum í markið. Eftir tólf mínútna leik í seinni hálfleik náðu Madridingar loks að skora.
Vinicus Jr. spólaði sig framhjá varnarmönnum Juventus og átti skot í stöngina. Boltinn hrökk út í teiginn beint til Jude Bellingham sem skilaði honum í netið. Fleiri urðu mörkin ekki og Real Madrid vann 1:0.
Í Lundúnum á Englandi mættust Chelsea og Ajax. Marc Guiu kom Chelsea yfir á 18. mínútu með marki af stuttu færi og Moses Caciedo jók forystuna á 27. mínútu. Gestirnir í Ajax fengu vítaspyrnu sem Wout Weghorst skoraði úr á 33. mínútu.
Téður Weghorst kom aftur við sögu tíu mínútum síðar þegar hann átti glórulausa tæklingu á Enzo Fernandes leikmanni Chelsea og vítaspyrna dæmd. Enzo Fernandes skoraði af öryggi úr vítaspyrnunni.
Í uppbótartíma fyrri hálfleiks fengu Chelsea-menn svo aðra vítaspyrnu sem Estevao skoraði úr, staðan því 4:1 fyrir Chelsea í hálfleik. Það var talsvert minna fjör í seinni hálfleik enda úrslitin ráðin. Mark frá Tyrique George í upphafi síðari hálfleiks tryggði Chelsea 5:1 sigur.
Bayern München átti þægilegt kvöld gegn belgíska liðinu Club Brugge. Táningurinn Lennart Karl skoraði fyrsta mark leiksins strax á 5. mínútu og Harry Kane bætti við marki á 14. mínútu. Luis Díaz skoraði fallegt mark þegar ellefu mínútur voru eftir af fyrri hálfleik og Kólumbíumaðurinn Nicolas Jackson skoraði svo lokamarkið á 79. mínútu og 4:0 sigur Bayern München varð staðreynd.
AS Monaco og Tottenham mættust í Mónakó. Fyrri hálfleikurinn var afskaplega rólegur. Besta færi Monaco fékk Folarin Balogun, framherji Monaco í lok fyrri hálfleiks en Vicario varði vel í marki Tottenham. Skásta færi Tottenham var líklega skottilraun Brennan Johnson sem fór í varnarmann seint í leiknum. Markalaust jafntefli var því niðurstaðan.
Sporting og Marseille mættust í Lissabon í Portúgal. Igor Paixão kom Marseille yfir á 14. mínútu. Umdeilt atvik kom upp í lok fyrri hálfleiks. Dómarinn dæmdi fyrst vítaspyrnu þegar Emerson Palmieri leikmaður Marseille virtist felldur inn í vítateig.
Við nánari skoðun dómarans kom í ljós að um enga snertingu var að ræða og dómarinn lét sér ekki nægja að hætta við að dæma vítaspyrnu heldur gaf hann Emerson annað gult spjald og þar með rautt fyrir leikaraskap.
Liðsmenn Sporting snéru leiknum við í síðari hálfleik. Fyrst skoraði Geny Catamo á 69. mínútu og síðan Alisson Santos þegar fjórar mínútur voru til leiksloka, 2:1 sigur Sporting niðurstaðan.
Atalanta og Slavia Prag gerðu markalaust jafntefli í Bergamo á Ítalíu í tíðindalitlum leik.
Tveir leikir fóru fram fyrr í dag. Galatasaray vann Bodø Glimt 3:1 á heimavelli og Athletic Bilbao sigraði Qarabag einnig 3:1.
