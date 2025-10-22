Íþróttir | Fótbolti | mbl | 22.10.2025 | 19:23

Meistaradeildin í beinni – Bayern og Chelsea með forystu

Harry Kane fagnar marki sínu fyrir Bayern München gegn Club …
Harry Kane fagnar marki sínu fyrir Bayern München gegn Club Brugge í kvöld. AFP/Alexandra Beier
Sjö leikir hefjast klukkan 19 í 3. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu karla.

Mbl.is fylgist með gangi mála í sex leikjum hér í beinni textalýsingu. 

Hægt er að fylgjast með textalýsingu úr leik Eintracht Frankfurt og Liverpool má finna hér

Eintracht Frankfurt - Liverpool, staðan er 1:0
Eintracht Frankfurt - Liverpool, staðan er 1:0
Eintracht Frankfurt 1:0 Liverpool opna
26. mín. Rasmus Kristensen (Eintracht Frankfurt) skorar 1:0 - FRANKFURT SKORAR! Frábærlega vel útfærð skyndisókn. Wirtz tapar boltanum djúpt á vallarhelmingi þýska liðsins og Frankfurt keyrir upp allan völlinn. Boltinn berst á Kristensen sem keyrir inn á teiginn og á þrumuskot, utarlega í teignu, sem fer í stöngina og inn!
Keflavík 28:8 Haukar opna
99. mín. skorar

Leiklýsing

kl. 19:29 Textalýsing MARK! 2:0 fyrir Chelsea gegn Ajax. Moses Caicedo á skot utan teigs sem hrekkur af varnarmanni og í netið.
