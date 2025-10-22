Meistaradeildin í beinni – Bayern og Chelsea með forystu

Sjö leikir hefjast klukkan 19 í 3. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu karla.
Mbl.is fylgist með gangi mála í sex leikjum hér í beinni textalýsingu.
Hægt er að fylgjast með textalýsingu úr leik Eintracht Frankfurt og Liverpool má finna hér
|Eintracht Frankfurt
|1:0
|Liverpool
|1:0 - FRANKFURT SKORAR! Frábærlega vel útfærð skyndisókn. Wirtz tapar boltanum djúpt á vallarhelmingi þýska liðsins og Frankfurt keyrir upp allan völlinn. Boltinn berst á Kristensen sem keyrir inn á teiginn og á þrumuskot, utarlega í teignu, sem fer í stöngina og inn!Rasmus Kristensen (Eintracht Frankfurt) skorar