Stjarna Liverpool meiddist í kvöld

Alexander Isak hefur aðeins skorað eitt mark fyrir Liverpool, í deildabikarnum gegn Southampton. AFP/Peter Powell

Sænski sóknarmaðurinn Alexander Isak lék aðeins fyrri hálfleikinn með Liverpool gegn Frankfurt í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í kvöld. Isak, sem hefur ekki náð að springa út með Liverpool, er að glíma við meiðsli í nára.

„Hann fann til í náranum. Ég hef sagt þetta áður að það tekur tíma fyrir leikmann að ná fyrri styrk eftir þriggja mánaða fjarveru. Við vonum það besta,“ sagið Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool við TNT.

Isak var frá í þrjá mánuði því hann neitaði að æfa með Newcastle á undirbúningstímabilinu til að neyða félagið til að selja hann til Englandsmeistaranna.

