Íþróttir | Fótbolti | mbl | 22.10.2025 | 18:48

Tyrkirnir of sterkir fyrir þá norsku

Victor Osimhen skoraði tvö.
Victor Osimhen skoraði tvö. AFP/Özan Kose

Tyrklandsmeistarar Galatasaray sigruðu Noregsmeistara Bodø/Glimt, 3:1, á heimavelli í 3. umferð Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í kvöld.

Nígerski markahrókurinn Victor Osimhen skoraði tvö marka Galatasaray og Yunus Akgün komst einnig á blað. Andreas Helmersen skoraði mark norska liðsins.

Athletic Bilbao frá Spáni hafði betur gegn Qarabag frá Aserbaídsjan á heimavelli, 3:1.

Leandro Andrade kom Qarabag óvænt yfir í upphafi leiks en Gorka Guruzeta jafnaði á 40. mínútu. Hann og Robert Navarro skoruðu svo sitt markið hvor í seinni hálfleik.

mbl.is
