Tyrkirnir of sterkir fyrir þá norsku

Tyrklandsmeistarar Galatasaray sigruðu Noregsmeistara Bodø/Glimt, 3:1, á heimavelli í 3. umferð Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í kvöld.
Nígerski markahrókurinn Victor Osimhen skoraði tvö marka Galatasaray og Yunus Akgün komst einnig á blað. Andreas Helmersen skoraði mark norska liðsins.
Athletic Bilbao frá Spáni hafði betur gegn Qarabag frá Aserbaídsjan á heimavelli, 3:1.
Leandro Andrade kom Qarabag óvænt yfir í upphafi leiks en Gorka Guruzeta jafnaði á 40. mínútu. Hann og Robert Navarro skoruðu svo sitt markið hvor í seinni hálfleik.